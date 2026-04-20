Comunali Rotondi | La DC pronta a scrivere una nuova pagina con Reggio Calabria al centro

Da reggiotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Calabria si prepara a tornare al centro dell'attenzione politica nazionale grazie al ritorno della Democrazia Cristiana guidata da Gianfranco Rotondi. La formazione politica si impegna a coinvolgere la comunità locale e a proporre nuove iniziative in vista delle prossime elezioni comunali. La presenza della DC nella città vuole rappresentare un passo importante nel processo di rinnovamento e partecipazione civica.

Reggio Calabria torna protagonista della scena politica nazionale con il grande ritorno della Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, pronta a riaccendere entusiasmo, partecipazione e visione.Lunedì 20 aprile, alle ore 10, presso l’Hotel Excelsior, si terrà la conferenza stampa ufficiale che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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