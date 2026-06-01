Una storia chiamata Repubblica | al Carlo Felice musica e parole per la Festa Nazionale del 2 Giugno

Notizia in breve

Il Teatro Carlo Felice ha ospitato un evento speciale per celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica, e l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La serata ha combinato musica e parole, con un programma dedicato alla memoria storica e alla riflessione civile. L’evento è stato organizzato dal Teatro Nazionale di Genova e dalla Fondazione Teatro Carlo Felice.