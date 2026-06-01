Una storia chiamata Repubblica | al Carlo Felice musica e parole per la Festa Nazionale del 2 Giugno
Il Teatro Carlo Felice ha ospitato un evento speciale per celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica, e l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La serata ha combinato musica e parole, con un programma dedicato alla memoria storica e alla riflessione civile. L’evento è stato organizzato dal Teatro Nazionale di Genova e dalla Fondazione Teatro Carlo Felice.
In occasione della Festa Nazionale del 2 giugno e dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Teatro Nazionale di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice propongono un appuntamento speciale tra musica e parola, memoria storica e riflessione civile.Martedì 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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