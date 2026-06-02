La Repubblica italiana oggi compie 80 anni | perché si festeggia il 2 giugno

Oggi si celebra la festa della Repubblica, con il 2 giugno che quest'anno segna l’80° anniversario del referendum del 1946. In quella data, gli italiani votarono per decidere se mantenere la monarchia o optare per la repubblica. La consultazione popolare si svolse in un contesto di cambiamenti politici e sociali, e portò alla fine del Regno e all’istituzione della Repubblica. La giornata ricorda questa decisione storica attraverso varie cerimonie ufficiali.

Oggi è la festa della Repubblica. Quest'anno quella del 2 giugno è una ricorrenza con una portata diversa, perché sono trascorsi esattamente 80 anni dal 2 giugno 1946: quel giorno si svolse il referendum con cui gli italiani scelsero se mantenere la monarchia che governava il Paese fin dalla sua. 🔗 Leggi su Today.it

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2 giugno: la Repubblica è ancora nostra o ce lo siamo dimenticati

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