2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni | la diretta della parata di Roma

Ai Fori Imperiali, le forze armate si sono schierate in formazione per la parata del 2 giugno. Militari, veicoli blindati e gruppi di civili hanno sfilato lungo la strada, con bandiere e cori. La manifestazione segna l’anniversario degli 80 anni della Repubblica italiana, con un corteo che si è svolto senza interruzioni. La cerimonia ha coinvolto numerosi partecipanti, tra pubblico e rappresentanti istituzionali.

Era il 1946 e gli italiani votarono con il suffragio universale. Meloni: "Cammino di sacrificio e coraggio che italiani hanno costruito insieme" Roma, 2 giugno 2026 – È iniziata ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno. L'Italia celebra oggi gli 80 anni della Repubblica italiana. Era il 1946 e gli italiani, con il primo suffragio universale del Paese, “compirono un atto di libertà senza precedenti”, ricorda il presidente Sergio Mattarella. “Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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