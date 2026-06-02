La Repubblica ha il volto di donna

Il 2 giugno, l’Italia celebra la nascita della Repubblica, stabilita nel 1946 con il referendum istituzionale. La data segna la fine della monarchia e l’inizio della Repubblica. La Festa della Repubblica viene commemorata con cerimonie ufficiali in tutto il paese. La giornata coinvolge anche parate militari e manifestazioni pubbliche. La data rappresenta il passaggio da un sistema monarchico a uno repubblicano, secondo quanto deciso dagli italiani nel referendum.

Il 2 Giugno l’Italia festeggia la nascita della Repubblica sancita nel 1946 dal Referendum istituzionale. Ma quest’anno la festa raddoppia il suo valore: sono 80 anni da quella scelta fondamentale, sono 80 anni dal primo voto femminile: non concesso, ma conquistato da milioni di donne che, dopo un secolo di lotte, di guerre, di responsabilità quotidiane avevano maturato il diritto di agire nella cosa pubblica. Il numero degli iscritti alle liste elettorali superava 28 milioni: quella domenica dal clima tiepido, ma dalle aspettative brucianti e appassionate, quasi 25 milioni di italiani si recarono alle urne: 13 milioni le donne, 12 gli uomini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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80 anni della Repubblica. Inaugurazione della mostra in Senato Il volto delle donne

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