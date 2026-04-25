La Liberazione di Napoli rappresenta un momento fondamentale della storia cittadina, caratterizzato dall'azione di una donna che ha avuto un ruolo centrale in quegli eventi. La sua figura, spesso poco conosciuta, incarna il coraggio e la determinazione di un'intera comunità durante un periodo di grande fermento e cambiamento. La storia di questa liberazione, ancora oggi, merita di essere approfondita, raccontata e ricordata in modo dettagliato e preciso.

Tempo di lettura: 3 minuti La vera storia della Liberazione di Napoli dovrebbe essere studiata a scuola, raccontata sui muri della città, letta ovunque gli occhi di un turista possano poggiarsi. La Liberazione di Napoli ha il volto ed il coraggio di una donna: Maddalena “Lenuccia” Cerasuolo. Una scugnizza minuta di 23 anni, dalle mani già adulte perchè operaia e un fucile per intimorire il nemico. Napoli non ha atteso gli alleati. Si è liberata da sola, tra il 27 e il 30 settembre 1943, con le famose Quattro Giornate. E a guidare quella rivolta popolare c’era la ragazza della Sanità: Maddalena Cerasuolo, per tutti Lenuccia. Nata nel 1920 nel vico della Neve, operaia calzaturiera, il 28 settembre 1943 Lenuccia aveva solo 23 anni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Liberazione di Napoli ha il cuore, il volto ed il coraggio di una donna che tutti dovremmo raccontare

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