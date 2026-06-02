La Repubblica è donna | l’editoriale che celebra l’Italia e il suffragio universale

Il 2 giugno 1946, le donne votarono per la prima volta in Italia, segnando un passaggio storico. Quell’elezione vide milioni di italiane e italiani recarsi ai seggi, determinando l’esito del referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica. Fu la prima volta che il suffragio universale si applicò anche alle donne, trasformando profondamente il panorama politico del paese. Da allora, sono passati ottant’anni.

Il suffragio universale per maschi e femmine nel nostro Paese esiste solo da 80 anni: perché fu una giornata che cambio l’Italia. Per chi nel 1946 non era ancora nato, il 2 giugno è semplicemente un giorno di vacanza. Dalla scuola, dall’università, dal lavoro. Eppure, è stata una di quelle giornate che ha cambiato l’Italia: alle urne gli italiani hanno detto addio ai Savoia (e tutto quello che avevano rappresentato) in favore della Repubblica. Per italiani s’intende chiaramente i cittadini e le cittadine. Oggi lo diamo per scontato, ma il suffragio universale per maschi e femmine nel nostro Paese esiste solo da 80 anni. Proprio da quel 1946. L’occasione, come erroneamente si tende a pensare, non fu però il 2 giugno, ma le amministrative di marzo: finalmente le donne divennero elettrici e potenziali elette. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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