anmig celebra gli 80 anni del suffragio universale

Anmig celebra gli ottanta anni del suffragio universale con la passeggiata in bici “La Staffetta del Domani“. È una passeggiata in bicicletta che vuole essere una staffetta ideale tra le generazioni nel ricordo della storica conquista del voto alle donne avvenuto 80 anni fa: l’Anmig (Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra) – sezione di Foligno ha promosso il progetto “La Staffetta del Domani“, accolto e fatto proprio dalla presidenza nazionale Anmig con la passeggiata in bici organizzata per domenica 26 aprile. Il raduno nella città di Foligno è previsto per le 8,30, con partenza alle 9 da Piazza della Repubblica. Percorso immerso nel verde di circa 25 chilometri accessibile a chiunque.🔗 Leggi su Lanazione.it

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