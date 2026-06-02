La Repubblica? È ancora bambina per fortuna

Giordano Bruno Guerri, storico e saggista è un fine intellettuale, che non si tira indietro sul "compleanno" della Repubblica. Ottant'anni, la Repubblica è sempre "giovane" o mostra gli acciacchi dell'età? "È ancora bambina per la scelta fondamentale (con il referendum del 1946, nda), che non è mai mutata per fortuna. Ovvero non più l'ereditarietà di un capo, ma la possibilità di sceglierlo. Per il resto mostra i segni dell'età. Tanto è vero che si parla già di terza Repubblica". Quali sono gli acciacchi? "La Costituzione detta la più bella del mondo, da chi non ha letto le altre 200, viene ritenuta un testo sacro fra infinite polemiche. Può esserlo nella sua prima parte che enuncia i nobili ideali, mentre la seconda è come un regolamento di condominio che va necessariamente aggiornato all'evolversi dei tempi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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