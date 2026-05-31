Jodar ancora polemiche | non dà la mano a bambina al Roland Garros

Notizia in breve

Durante gli ottavi di finale del Roland Garros, un tennista spagnolo ha rifiutato di stringere la mano a una bambina dopo la partita contro un connazionale. L'episodio si è verificato domenica 31 maggio e ha attirato l'attenzione, aggiungendosi alle polemiche già sollevate in passato riguardo a questo giocatore. La partita si è svolta sul campo principale del torneo, ma il gesto ha suscitato discussioni tra i presenti e sui social.