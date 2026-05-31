Jodar ancora polemiche | non dà la mano a bambina al Roland Garros
Durante gli ottavi di finale del Roland Garros, un tennista spagnolo ha rifiutato di stringere la mano a una bambina dopo la partita contro un connazionale. L'episodio si è verificato domenica 31 maggio e ha attirato l'attenzione, aggiungendosi alle polemiche già sollevate in passato riguardo a questo giocatore. La partita si è svolta sul campo principale del torneo, ma il gesto ha suscitato discussioni tra i presenti e sui social.
(Adnkronos) – Ancora polemiche intorno a Rafa Jodar. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista spagnolo ha sfidato il connazionale Carreno Busta negli ottavi di finale del Roland Garros 2026, facendo parlare di sé, ancora una volta, per un episodio che non riguarda il campo. Al momento dell'ingresso infatti, Jodar è uscito dal tunnel e non ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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