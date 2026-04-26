Durante la puntata del 26 aprile de La Ruota della Fortuna, la showgirl ha presentato un nuovo look, diverso da quelli visti in precedenza. Dopo aver sfoggiato uno stile slick back in una precedente occasione, questa volta ha scelto un'acconciatura e un abbigliamento che hanno attirato l'attenzione del conduttore e del pubblico. La trasformazione ha suscitato commenti tra gli spettatori e i presenti in studio.

Samira Lui non smette di stupire, giocando con cambi look e trasformazioni. Dopo lo slick back di sabato, per la puntata del 26 aprile de La Ruota della Fortuna la showgirl ha puntato su un nuovissimo look che ha sorpreso tutti e ha conquistato Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia (ancora) look. La puntata della domenica è sempre particolarmente allegra a La Ruota della Fortuna, ma soprattutto è ricca di colpi di scena. L’ultimo riguarda l’ennesima trasformazione di Samira Lui che ha voluto stupire ancora una volta Gerry Scotti. Dopo la “coda gellata” di sabato che aveva scatenato l’ironia del conduttore, la showgirl ha optato per uno chignon elegantissimo, abbinato ad un tailleur rosa con maniche trasparenti e pizzo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia ancora look. E il campione stupisce Gerry Scotti

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