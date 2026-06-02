La Repubblica compie 80 anni Leccese ricorda il ruolo di Bari | Nella nostra città partì il primo passo

In occasione della celebrazione dei 80 anni della Repubblica, un rappresentante locale ha partecipato a Roma alla cerimonia ufficiale, indossando la fascia tricolore. Ricorda come nella propria città sia stato compiuto il primo passo verso l’affermazione dell’unità nazionale. La partecipazione coinvolge sindaci provenienti da diverse realtà italiane, tutti presenti per celebrare la ricorrenza e rappresentare le comunità di appartenenza.

“Oggi sono a Roma, insieme ai sindaci d'Italia, per la festa della Repubblica. In fascia tricolore, come ogni primo cittadino che porta qui il nome e la responsabilità della propria comunità. E il nome di Bari, in questa storia, ha un peso particolare”. Sono queste le parole, pubblicate in un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Buona festa della repubblica gente!! reddit