La Repubblica compie 80 anni | il voto la festa e le donne in fila alle urne | la svolta lenta della Puglia

Il 2 giugno 1946, alle 5.20 del mattino, il sole ha illuminato le case della Puglia, segnando l’inizio delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica italiana. In quella data si tennero le prime elezioni con il voto femminile, con molte donne in fila alle urne. La giornata ha visto anche eventi e feste per ricordare quel momento storico che portò all’istituzione della Repubblica.

Erano le 5.20 circa quando il sole ha incominciato ad illuminare le case di Puglia in quella fatidica domenica, 2 giugno 1946. C’era l’ora legale anche allora, ma era una domenica speciale: non si poteva stare a poltrire. C’era da andare a votare. La prima volta di elezioni vere, libere, dopo quelle del 15 maggio 1921, 25 anni prima, che quasi nessuno ricordava più, quelle che avevano visto l’arrivo in Parlamento dei Fasci da combattimento di Mussolini, inseriti nel Blocco nazionale, voluto da Giovanni Giolitti. Nel mese di marzo 1946 si era tornati a votare, ma solo per eleggere i sindaci dopo la parentesi, pesante e lunga, dei “podestà”.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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2 giugno: la Repubblica è ancora nostra o ce lo siamo dimenticati

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Buona festa della repubblica gente!! reddit