La Repubblica compie 80 anni | il voto la festa e le donne alle urne | la svolta lenta della Puglia l' esito nelle città

Alle 5.20 di domenica 2 giugno 1946, il sole ha illuminato le case della Puglia, segnando l'inizio delle prime elezioni post-belliche in Italia. Le urne si sono aperte in tutta la regione, con le donne che hanno partecipato per la prima volta al voto. La partecipazione ha evidenziato una svolta lenta ma decisa, influenzando le città e le aree rurali. La Repubblica ha compiuto 80 anni, con il voto femminile che ha rappresentato un momento storico.

Erano le 5.20 circa quando il sole ha incominciato ad illuminare le case di Puglia in quella fatidica domenica, 2 giugno 1946. C’era l’ora legale anche allora, ma era una domenica speciale: non si poteva stare a poltrire. C’era da andare a votare. La prima volta di elezioni vere, libere, dopo quelle del 15 maggio 1921, 25 anni prima, che quasi nessuno ricordava più, quelle che avevano visto l’arrivo in Parlamento dei Fasci da combattimento di Mussolini, inseriti nel Blocco nazionale, voluto da Giovanni Giolitti. Nel mese di marzo 1946 si era tornati a votare, ma solo per eleggere i sindaci dopo la parentesi, pesante e lunga, dei “podestà”.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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2 giugno: la Repubblica è ancora nostra o ce lo siamo dimenticati

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Il #2giugno. La Festa della #Repubblica che compie 80 anni. L’omaggio all’Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle più alte cariche dello Stato. La Costituzione è la nostra casa comune, dice il Capo dello Stato. #Tg1 x.com

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La Repubblica compie 80 anni, celebrazioni in tutta l'IsolaLa repubblica italiana compie 80 anni. Con il voto referendario del 2 giugno del 1946 tutti i cittadini italiani, chiamati alle urne per la prima volta a suffragio universale esteso anche alle donne, ... rainews.it

Buona festa della repubblica gente!! reddit