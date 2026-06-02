La Regione ha approvato il nuovo piano faunistico venatorio, uno strumento di programmazione che stabilisce le linee guida per la gestione e la tutela della fauna selvatica e per l’attività venatoria sul territorio regionale.

FIRENZE – Adottato dalla Regione il nuovo piano faunistico venatorio, lo strumento di programmazione che definisce le linee guida per la gestione e la tutela della fauna selvatica e per la pianificazione dell’attività venatoria sul territorio regionale. Questa mattina (2 giugno) i contenuti sono stati illustrati in Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani insieme al sottosegretario alla presidenza Bernard Dika. Secondo il presidente Eugenio Giani “il nuovo piano faunistico venatorio rappresenta un esempio concreto di equilibrio tra tutela dell’ambiente, gestione responsabile della fauna selvatica e regolamentazione dell’attività venatoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Regione adotta il piano faunistico venatorio: “Equilibrio fra ambiente e gestione responsabile”

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