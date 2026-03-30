Regione Lazio stanzia 3 milioni per il Piano Spiagge 2026 | sicurezza ambiente e turismo sostenibile

La Regione Lazio ha stanziato 3 milioni di euro per il Piano Spiagge 2026, destinato a migliorare l’accessibilità, la pulizia e le attrezzature delle spiagge. Il finanziamento è rivolto ai Comuni della regione e copre anche interventi in ambito di sicurezza, monitoraggio ambientale ed organizzazione di eventi estivi. La misura mira a sostenere le amministrazioni locali nella preparazione della prossima stagione balneare.

Spiagge accessibili, pulite e attrezzate. Ma anche sicurezza, monitoraggio ambientale ed eventi. I Comuni del Lazio potranno affrontare la stagione balneare con il sostegno della Regione Lazio che, anche per il 2026, ha confermato lo stanziamento di 3 milioni di euro. Si tratta di una misura strutturale dell’amministrazione Rocca, su cui la Regione ha investito complessivamente 12 milioni di euro dal 2023 ad oggi. La delibera è stata già approvata in Giunta, rendendo le risorse immediatamente disponibili per le amministrazioni locali. Il Piano di valorizzazione e promozione economica degli arenili destinati alla libera fruizione del litorale laziale 2026 è stato presentato dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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