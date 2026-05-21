Sanità 4.0 | la Regione Abruzzo adotta il Fascicolo Sanitario Elettronico
La Regione Abruzzo ha deciso di adottare il Fascicolo Sanitario Elettronico, un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi sanitari. Questa novità mira a rendere più rapido e semplice l’accesso alle prestazioni e alle informazioni sanitarie da parte dei cittadini. La digitalizzazione dei servizi sanitari rappresenta un cambiamento che coinvolge le modalità di erogazione delle prestazioni e l’interazione tra utenti e strutture sanitarie. La nuova piattaforma si inserisce nel progetto di modernizzazione della sanità regionale, chiamato Sanità 4.0.
La digitalizzazione dei servizi per i cittadini è un veicolo fondamentale da un lato per velocizzare il processo di erogazione del servizio stesso e dall’altro per semplificare le modalità di accesso, all’utente, della specifica prestazione collegata a quel servizio.FSE: uno strumento che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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