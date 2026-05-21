Sanità 4.0 | la Regione Abruzzo adotta il Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione Abruzzo ha deciso di adottare il Fascicolo Sanitario Elettronico, un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi sanitari. Questa novità mira a rendere più rapido e semplice l’accesso alle prestazioni e alle informazioni sanitarie da parte dei cittadini. La digitalizzazione dei servizi sanitari rappresenta un cambiamento che coinvolge le modalità di erogazione delle prestazioni e l’interazione tra utenti e strutture sanitarie. La nuova piattaforma si inserisce nel progetto di modernizzazione della sanità regionale, chiamato Sanità 4.0.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui