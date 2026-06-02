Il testo apre con un tono diretto e senza fronzoli, sottolineando come spesso si parli di temi storici e politici con un linguaggio che può sembrare formale o retorico. L’autore invita a considerare la realtà nascosta di un passato fascista ancora presente nella società, senza usare termini enfatici o giudizi. Si propone di affrontare la questione con un taglio più semplice e diretto, eliminando ogni forma di retorica istituzionale o patriottica, per evidenziare una verità spesso trascurata.

Roma, 2 giu – Diciamoci la verità, una volta tanto. Senza i fumi dell’incenso istituzionale, senza le fanfare di ordinanza e senza quel finto patriottismo da parata che dura il tempo di un sorso di spumante tiepido nei giardini del Quirinale. La festa della Repubblica Italiana del 2 giugno agli italiani non è mai entrata veramente nell’animo. Punto. Per il cittadino medio non è il compleanno della Patria, ma solo il primo weekend lungo che profuma di crema solare e autostrada intasata. Una Nazione senza una vera festa di fondazione condivisa è una Nazione malata di amnesia selettiva. La memoria del 2 giugno, se ci fate caso, non sta nella testa degli italiani, sta nella loro coda. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La realtà nascosta della Repubblica: l’eredità fascista che va riconosciuta

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