In occasione della Festa della Repubblica, il Rettore dell’Università di Perugia ha affermato che la Repubblica non si eredita, ma deve essere conquistata da ogni generazione. Ha sottolineato che il valore della Repubblica si costruisce giorno dopo giorno, attraverso l’impegno di tutti. La celebrazione si è svolta con discorsi e iniziative che hanno ribadito l’importanza di mantenere vivi i principi fondamentali della Costituzione.

In occasione della Festa della Repubblica, il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha rivolto un messaggio alla comunità accademica e ai cittadini, richiamando il valore della responsabilità condivisa, della cura del bene comune e del ruolo dell’Università come presidio di libertà, conoscenza e partecipazione democratica. «La Repubblica nasce da un atto di cura collettiva», afferma Marianelli, ricordando come il 2 giugno rappresenti la scelta compiuta da un popolo che, dopo aver conosciuto la guerra e la frattura dei legami civili, decise di ricostruire il proprio futuro «non accanto, ma insieme», fondando la convivenza sulla responsabilità comune piuttosto che sul semplice esercizio del potere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Festa della Repubblica, Marianelli: «La Repubblica non si eredita, ogni generazione deve meritarsela»

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