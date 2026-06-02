Una manicure con smalto color acquamarina è stata trovata su diverse mani in centro città. Il colore, molto popolare tra gli utenti di social network, sta tornando in voga con tonalità più sofisticate e dettagli elaborati. Nessuna informazione sulle persone coinvolte o sui luoghi specifici. La tendenza si diffonde tra i clienti di saloni di bellezza, che scelgono questa sfumatura per le prossime occasioni.

Uno dei colori più iconici degli anni di Tumblr e dei tempi di Snapchat, che ora sembra voler tornare in veste più raffinata ed elaborata. La manicure acquamarina è uno dei prossimi trend dell’estate: l’abbiamo vista nel 2023 come mermaid manicure, e ora è pronta ad abbracciare tutte le tendenze del 2026 in chiave decisamente più fresca. La manicure acquamarina è tutto ciò che ci serve per inaugurare l’estate 2026. Combinando riflessi azzurri e verdi donano sfumature sgargianti e divertenti. Si possono far notare ma al tempo stesso non risultano eccessivamente sfacciate anche grazie al richiamo pastello che ricorda un po’ Tiffany. Il bello di questo colore, poi, è che si adatta a tutti i tipi di unghie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La prossima manicure è acquamarina (e qui vi diciamo perché)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La FIGC risponde a Fanpage.it su Coverciano: “Vi diciamo perché no, non viviamo in una torre d’avorio”Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha risposto a una richiesta di chiarimenti inviata da Fanpage.

Il colore della manicure del prossimo futuro è quiPer la prossima stagione, le unghie in tonalità neutre continuano a essere tra le preferite, con il rosa lattiginoso e i colori nude molto diffusi.

Temi più discussi: Dai fiori alle micro french colorate, le 9 idee di manicure di tendenza da replicare in estate; Ilary Blasi si prepara all’estate 2026 con la french manicure quadrata ispirata agli anni ’90; Stephanie Glitter racconta beauty, drag e identità | Intervista; Le pink nails sono il modo più cool di indossare lo smalto rosa (e tutte le sue sfumature) questa primavera.

La prossima manicure è acquamarina (e qui vi diciamo perché)Uno dei colori più iconici degli anni di Tumblr e dei tempi di Snapchat, ... msn.com

A mio parere, è la manicure più bella che abbia mai realizzato con l'effetto perline di vetro - Starrily Reality Shift! reddit

La manicure del mese di giugno: le unghie baby blue scintillanti di Taylor Swift e le altre ispirazioni da starLa cantante conferma la sua passione per glitter e lustrini, servendo una proposta di manicure perfetta per questa stagione ... vanityfair.it