La prossima manicure è acquamarina e qui vi diciamo perché

Da metropolitanmagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una manicure con smalto color acquamarina è stata trovata su diverse mani in centro città. Il colore, molto popolare tra gli utenti di social network, sta tornando in voga con tonalità più sofisticate e dettagli elaborati. Nessuna informazione sulle persone coinvolte o sui luoghi specifici. La tendenza si diffonde tra i clienti di saloni di bellezza, che scelgono questa sfumatura per le prossime occasioni.

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Uno dei colori più iconici degli anni di Tumblr e dei tempi di Snapchat, che ora sembra voler tornare in veste più raffinata ed elaborata. La manicure acquamarina è uno dei prossimi trend dell’estate: l’abbiamo vista nel 2023 come mermaid manicure, e ora è pronta ad abbracciare tutte le tendenze del 2026 in chiave decisamente più fresca. La manicure acquamarina è tutto ciò che ci serve per inaugurare l’estate 2026. Combinando riflessi azzurri e verdi donano sfumature sgargianti e divertenti. Si possono far notare ma al tempo stesso non risultano eccessivamente sfacciate anche grazie al richiamo pastello che ricorda un po’ Tiffany. Il bello di questo colore, poi, è che si adatta a tutti i tipi di unghie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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