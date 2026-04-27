Il colore della manicure del prossimo futuro è qui

Per la prossima stagione, le unghie in tonalità neutre continuano a essere tra le preferite, con il rosa lattiginoso e i colori nude molto diffusi. Tuttavia, tra le novità emerge una proposta più raffinata: le unghie grigie. Questa variante si affianca alle scelte tradizionali, portando un tocco di eleganza diversa rispetto ai colori più classici.

Le unghie in colori neutri restano tra le scelte più gettonate per la primavera, ma accanto ai classici rosa lattiginosi e ai nude impalpabili emerge una variante più sofisticata: le unghie grigie. Non si tratta di tonalità fredde o piatte, bensì di un grigio traslucido, con una finitura lattiginosa che ammorbidisce l’effetto e lo rende immediatamente più portabile. Le unghie grigie sono la perfetta (e inaspettata) manicure di primavera. La nuance protagonista è un grigio cremoso, essenziale ma estremamente curato. Una sorta di evoluzione del bianco latte, che negli ultimi anni ha dominato le manicure minimaliste. Qui, però, il risultato acquista maggiore profondità: il colore resta delicato, ma si arricchisce di una dimensione visiva più interessante, capace di catturare la luce senza risultare invadente.🔗 Leggi su Amica.it

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