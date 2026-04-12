La FIGC risponde a Fanpageit su Coverciano | Vi diciamo perché no non viviamo in una torre d’avorio
Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha risposto a una richiesta di chiarimenti inviata da Fanpage.it riguardo alle condizioni di Coverciano. La federazione ha spiegato le ragioni per cui non è possibile accogliere determinate richieste, affermando di non vivere in una
Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di precisazioni da parte del Settore Tecnico della FIGC dopo un nostro commento critico sul "sistema Coverciano".🔗 Leggi su Fanpage.it
Ulivieri a Fanpage.it dopo la riunione in FIGC: “In questo momento non sappiamo cosa farà Gattuso”Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione allenatori, ha commentato ai microfoni di Fanpage.
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