La FIGC risponde a Fanpageit su Coverciano | Vi diciamo perché no non viviamo in una torre d’avorio

Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha risposto a una richiesta di chiarimenti inviata da Fanpage.it riguardo alle condizioni di Coverciano. La federazione ha spiegato le ragioni per cui non è possibile accogliere determinate richieste, affermando di non vivere in una