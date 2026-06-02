Un ministro ha presentato una proposta considerata pragmatica, ma priva di una strategia chiara. La proposta mira a risolvere una questione politica senza proporre un piano dettagliato. La discussione si svolge in un contesto di incertezza, con le parti che cercano di trovare una soluzione immediata. La proposta è stata avanzata senza indicazioni precise su come implementarla nel lungo termine.

Roma, 2 giugno 2026 – C’è una linea sottile che separa la flessibilità di un governo dalla navigazione a vista. L’ipotesi di utilizzare i fondi di coesione europei per tamponare la crisi energetica si colloca esattamente su quel crinale. Non è un’idea priva di razionalità contingente: in un contesto di vincoli di bilancio stringenti e di negoziati europei ancora incerti su eventuali deroghe al Patto di stabilità, attingere a risorse già disponibili può apparire una soluzione pragmatica. Ma è proprio questo pragmatismo a rivelare un limite politico più profondo. I fondi di coesione, per come sono stati concepiti e implementati negli ultimi decenni, rappresentano uno degli strumenti più problematici dell’architettura europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La proposta di Fitto. Una soluzione pragmatica, ma senza una strategia

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