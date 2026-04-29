Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha subito quattro infortuni nel corso di questa stagione. Nonostante le assenze, continua a essere un elemento importante per la squadra. Tuttavia, la frequenza degli infortuni solleva dubbi sulla sua resistenza fisica. La società sta considerando delle soluzioni per rafforzare il reparto difensivo e ridurre i rischi di ulteriori problemi di salute del giocatore.

Amir Rrahmani ha collezionato quattro infortuni in questa stagione: il difensore kosovaro resta un pilastro del Napoli, ma la fragilità fisica impone una riflessione sul mercato dei difensori. Rrahmani: quattro stop e una certezza tattica. Paolo Del Genio ha analizzato il bilancio del centrale azzurro con una valutazione netta. “Rrahmani ha numeri straordinari, ha giocato sempre bene e la sua presenza è fondamentale per gli equilibri complessivi, tuttavia c’è una novità non buona, ovvero gli infortuni”, ha dichiarato il giornalista ai microfoni di Canale 8. Gli stop muscolari non rappresentano un dettaglio marginale: quattro interruzioni nel corso della stessa annata rivelano un trend preoccupante per una squadra che costruisce la propria solidità difensiva attorno alla sua presenza.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rrahmani leader, ma infortuni preoccupanti: proposta una soluzione al Napoli!

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