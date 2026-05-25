Crisi Electrolux il sindaco | La proposta dell' azienda non è una proposta è una pena di morte

Il sindaco di Forlì ha commentato con durezza la proposta avanzata dall’azienda Electrolux durante un tavolo di confronto a Roma convocato dal Ministro Urso. Il sindaco ha definito quella proposta come una “pena di morte” e ha partecipato all’incontro insieme ad altri rappresentanti locali. Il confronto ha riguardato la crisi dell’azienda e le prospettive per i lavoratori coinvolti.

C’era anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, a margine del tavolo di confronto convocato a Roma dal Ministro Urso per parlare della vertenza Electrolux. Seduto con fascia tricolore vicino agli altri sindaci dei territori colpiti dai licenziamenti e all’onorevole di Fratelli d’Italia, Alice. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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