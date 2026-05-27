La Promessa anticipazioni 28 maggio | Martina tradisce Catalina e incontra il Barone

Da movieplayer.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina si incontra segretamente con il Barone de Valladares senza informare Catalina, spinta da Jacobo. La scena si svolge il 28 maggio e riguarda un incontro clandestino tra Martina e il nobile, che avviene senza il consenso di Catalina. La decisione di Martina di agire di nascosto si inserisce in una trama di tradimenti e segreti. La puntata anticipa un momento di tensione tra i personaggi coinvolti.

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Martina, spinta da Jacobo, decide di agire di nascosto e incontra il Barone de Valladares senza avvisare Catalina. Un gesto che rompe gli equilibri familiari e rischia di scatenare una dura reazione. Nelle anticipazioni de La Promessa del 28 maggio, Martina prende una decisione destinata a cambiare i rapporti familiari. Influenzata da Jacobo, la giovane sceglie di agire di nascosto e incontra il potente Barone de Valladares senza informare Catalina. Un gesto che viene percepito come un vero e proprio tradimento e che potrebbe avere conseguenze molto gravi all'interno della famiglia. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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