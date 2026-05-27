Martina si incontra segretamente con il Barone de Valladares senza informare Catalina, spinta da Jacobo. La scena si svolge il 28 maggio e riguarda un incontro clandestino tra Martina e il nobile, che avviene senza il consenso di Catalina. La decisione di Martina di agire di nascosto si inserisce in una trama di tradimenti e segreti. La puntata anticipa un momento di tensione tra i personaggi coinvolti.

Martina, spinta da Jacobo, decide di agire di nascosto e incontra il Barone de Valladares senza avvisare Catalina. Un gesto che rompe gli equilibri familiari e rischia di scatenare una dura reazione. Nelle anticipazioni de La Promessa del 28 maggio, Martina prende una decisione destinata a cambiare i rapporti familiari. Influenzata da Jacobo, la giovane sceglie di agire di nascosto e incontra il potente Barone de Valladares senza informare Catalina. Un gesto che viene percepito come un vero e proprio tradimento e che potrebbe avere conseguenze molto gravi all'interno della famiglia. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 28 maggio: Martina tradisce Catalina e incontra il Barone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 22 maggio: il Barone de Valladares terrorizza Catalina

La Promessa anticipazioni 25 maggio: il Barone scatena la guerra a CatalinaIl Barone de Valladares ha avviato una disputa contro la nuova gestione della tenuta, criticando l'aumento dei salari ai lavoratori agricoli.

Temi più discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 28 maggio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 24 al 30 maggio; La promessa, le anticipazioni: il talento di Enora non piace a tutti; La Promessa anticipazioni 1-7 giugno: Curro contro Lorenzo.

La Promessa anticipazioni 28 maggio: Martina tradisce Catalina e incontra il BaroneLa Promessa anticipazioni 28 maggio: Martina incontra il Barone de Valladares di nascosto e tradisce Catalina. Le conseguenze del gesto segreto. movieplayer.it

La promessa anticipazioni 28 maggio 2026: Jacobo subdolo consigliere e Martina ci casca in pienoVediamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 maggio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

La promessa: Leocadia promette a Lorenzo che gli farà sposare Angela... #lapromessa #anticipazioni x.com

La Promessa, anticipazioni 19 maggio: Don Alonso sorprende Romulo con un gesto inaspettato reddit