Il 3 giugno, nella soap “La Promessa”, Curro accusa Lorenzo di essere responsabile della morte di Jana. Dopo aver appreso la verità da Lope, Curro decide di affrontare Lorenzo con un confronto diretto e acceso a Palazzo. La rivelazione ha scatenato un conflitto tra i personaggi, portando a un confronto teso e senza mezzi termini. La vicenda si sviluppa in un clima di forte tensione tra i protagonisti.

Curro, sconvolto dalla verità rivelata da Lope, è convinto che Lorenzo sia responsabile della morte di Jana e decide di affrontarlo direttamente in un duro scontro a Palazzo. Le anticipazioni de La Promessa del 3 giugno mostrano un punto di svolta drammatico. Curro, dopo una rivelazione scioccante di Lope, accusa apertamente Lorenzo di essere coinvolto nella morte di Jana e prepara un confronto diretto. Nel frattempo Don Alonso non riesce a trovare un medico che possa visitare la piccola Rafaela. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il regalo di Leocadia viene finalmente svelato: la nobildonna dona a Don Alonso un'automobile di lusso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 3 giugno: Curro accusa Lorenzo per la morte di Jana

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