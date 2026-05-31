La Promessa anticipazioni 1 giugno | Manuel crolla con Curro per Jana

Da movieplayer.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Manuel si rifiuta di festeggiare con Enora e Toño e ha un crollo emotivo davanti a Curro, confessando tutto il suo dolore per la perdita di Jana. Martina è Catalina fanno pace per il bene della piccola Raffaella. Nelle anticipazioni de La Promessa del 1 giugno, Manuel attraversa uno dei momenti più difficili della sua vita. Il dolore per la morte di Jana continua a tormentarlo senza tregua e lo allontana da qualsiasi forma di serenità. Nonostante il successo lavorativo ottenuto con Enora e Toño, il giovane non riesce a gioire e finisce per confidarsi con Curro, lasciando emergere tutta la sua fragilità emotiva. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Manuel decide di porre un freno alle ingerenze di Leocadia e la affronta a viso aperto: con fermezza assoluta, le chiarisce che il suo status di creditrice non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 1 giugno manuel crolla con curro per jana
© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 1 giugno: Manuel crolla con Curro per Jana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 5 aprile: Manuel spiazza Curro, mistero Jacobo

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 23 marzo: Curro umiliato, Manuel cede a Leocadia

Temi più discussi: La Promessa, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno; La Promessa, le trame dal 1° al 7 giugno 2026; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 24 al 30 maggio; La Promessa anticipazioni 23 maggio: Leocadia impone il nuovo maggiordomo e spiazza Alonso.

la promessa anticipazioni 1La Promessa anticipazioni 1 giugno: Manuel crolla con Curro per JanaNelle anticipazioni de La Promessa del 1 giugno, Manuel vive un momento di profonda crisi emotiva. Il giovane non riesce a superare la morte di Jana e trova in Curro l’unica persona con cui confidarsi ... movieplayer.it

Trame La Promessa dal 1 al 7 giugno, anticipazioniLa Promessa anticipazioni dal 1 al 7 giugno: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web