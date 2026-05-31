Manuel si rifiuta di festeggiare con Enora e Toño e ha un crollo emotivo davanti a Curro, confessando tutto il suo dolore per la perdita di Jana. Martina è Catalina fanno pace per il bene della piccola Raffaella. Nelle anticipazioni de La Promessa del 1 giugno, Manuel attraversa uno dei momenti più difficili della sua vita. Il dolore per la morte di Jana continua a tormentarlo senza tregua e lo allontana da qualsiasi forma di serenità. Nonostante il successo lavorativo ottenuto con Enora e Toño, il giovane non riesce a gioire e finisce per confidarsi con Curro, lasciando emergere tutta la sua fragilità emotiva. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Manuel decide di porre un freno alle ingerenze di Leocadia e la affronta a viso aperto: con fermezza assoluta, le chiarisce che il suo status di creditrice non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 1 giugno: Manuel crolla con Curro per Jana

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