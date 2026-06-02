Il Bologna ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra, dopo l’addio di Vincenzo Italiano. La rescissione del contratto con il precedente tecnico è avvenuta consensualmente. La società ha scelto di affidare la panchina a Domenico Tedesco, che guiderà la squadra nella prossima stagione. Questa decisione segna l’inizio di una nuova fase per il club.

Il Bologna volta pagina e inaugura una nuova era. Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, che ha concluso la propria esperienza in rossoblù attraverso una rescissione consensuale del contratto, il club emiliano ha scelto il successore: sarà Domenico Tedesco il nuovo allenatore della prima squadra. La società non ha perso tempo e ha ufficializzato l’accordo con il tecnico italo-tedesco, affidandogli la guida di un progetto che punta a dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime stagioni tra Serie A e competizioni europee. Il comunicato ufficiale del Bologna. L’annuncio è arrivato attraverso una nota diffusa dal club rossoblù. «Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Thesocialpost.it - “La prima volta in Serie A”: è ufficiale, il Bologna ha scelto il dopo Italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Occasione per il pareggio del Bologna allo scadere per Cambiaghi contro la Fiorentina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 2006, 2016, 2026: il popolo italiano ha scelto ancora una volta la Costituzione del 1948

Leggi anche: Niente Napoli per Allegri, ADL ha scelto Italiano: accordo raggiunto, ora serve l’addio al Bologna

Temi più discussi: Lecce, traguardo storico: per la prima volta nella sua storia prenderà parte al quinto campionato di serie A; Bologna, è fatta per Tedesco: sarà la sua prima volta in Serie A; Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna, è fatta: la carriera tra Bundesliga e Belgio, sarà la sua prima volta in Serie A; Dalla Serie D alla Champions League in sette anni.

Il Bologna stringe per Domenico Tedesco, dallo Schalke al Fenerbahce: per l'ex CT del Belgio sarebbe la prima volta in Serie A x.com

Appena finito per la prima volta reddit

Outlander da stasera per la prima volta in chiaro in Italia: la serie cult debutta su CieloSubito dopo il gran finale che ha chiuso 8 stagioni, Outlander riavvolge il nastro da stasera su Cielo e torna dove l'avventura nel tempo di Claire Randall era iniziata ... movieplayer.it

Industry per la prima volta in Italia, su HBO Max, dal 13 gennaio: Il trailer ufficiale della stagione 4Il thriller finanziario ed erotico Industry sarà una delle serie tv disponibili su HBO Max al lancio in Italia. Ecco il trailer ufficiale della quarta stagione. Il thriller finanziario Industry, il ... comingsoon.it