2006 2016 2026 | il popolo italiano ha scelto ancora una volta la Costituzione del 1948

di Roberto Celante Ha vinto il NO. In un Paese che va a rotoli, dove la politica che conta è passata dalle “cene eleganti” alle cene alla “Bisteccheria d’Italia”, il popolo italiano ha scelto ancora una volta la Costituzione del 1948. Quella di Basso e Calamandrei, di La Pira, Mortati e Perassi, di Ruini, Terracini e di altri eminenti giuristi che, in collaborazione con politici di altri tempi, molti dei quali ex perseguitati ed ex partigiani, diedero ad un Paese in macerie le fondamenta solide per ripartire in democrazia e nel rispetto dei diritti umani. Gli italiani, come nel 2006 e nel 2016, quando bocciarono due riforme che adulteravano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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