La prevenzione sanitaria passa dalla scuola Ecco perché infanzia e adolescenza sono decisive | il Piano contro le disuguaglianze sociali

Il Piano nazionale di prevenzione 2026-2031 identifica i primi mille giorni di vita e l’adolescenza come fasi critiche per interventi di prevenzione sanitaria. Questi periodi vengono considerati fondamentali per ridurre le disuguaglianze sociali legate alla salute. La strategia si concentra sulla scuola come ambiente chiave per promuovere interventi precoci e mirati, con l’obiettivo di intervenire durante le fasi di sviluppo più sensibili.

L’approccio life-course del Piano nazionale di prevenzione 2026-2031 individua nei primi mille giorni di vita e nell’adolescenza i finestre temporali critiche per intervenire. La scuola diventa l’unico presidio capillare in grado di intercettare le disuguaglianze prima che diventino disabilità sociali irreversibili. L’elemento più radicale del nuovo Piano è l’adozione sistematica del principio secondo cui fino al 50% dei disturbi mentali insorge prima dei 14 anni, e che i fattori di rischio comportamentali (fumo, alcol, sedentarietà, scorretta alimentazione) si consolidano proprio nell’adolescenza. Intervenire in quella fase significa, in molti casi, prevenire l’insorgenza di patologie croniche che altrimenti accompagneranno l’individuo per decenni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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