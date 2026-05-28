Sempre meno movimento tra i ragazzi andare in bici a scuola è indicatore di salute | la scuola diventa leva sanitaria Cosa prevede il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031

Nel Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 si evidenzia un calo del movimento tra i giovani e si sottolinea come andare in bici a scuola possa rappresentare un indicatore di salute. Il documento prevede che l’istruzione non sia più solo un’attività educativa, ma anche un contesto con funzioni terapeutiche e sociali. La scuola viene così riconosciuta come un ambito strategico per promuovere il benessere fisico e sociale degli studenti.

Nel Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 l’istruzione non è più solo un’agenzia educativa ma un setting terapeutico-sociale a tutti gli effetti. E i numeri sulla mobilità attiva degli studenti diventano parametri di efficacia del sistema sanitario nazionale. Il dato che emerge dal nuovo Piano è inequivocabile: la percentuale di bambini di 8-9 anni che si recano a scuola a piedi o in bicicletta costituisce oggi un indicatore ufficiale della salute della popolazione (indicatore 1.16, sorveglianza Okkio alla salute). Non un semplice rilevamento statistico, ma una metrica che concorre alla valutazione degli obiettivi strategici del Ministero della salute. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Migliore Bici elettrica 250w a pedalata assisita del 2026 Cyrusher Kommoda Pro RECENSIONE

Notizie e thread social correlati

Scuola e salute: life skills, benessere, ambiente scolastico e contrasto alle dipendenze. Ecco il Piano Nazionale Prevenzione 2026-31 [PDF]Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 dedica un ampio spazio al programma “Scuole che Promuovono Salute”, volto a rafforzare il collegamento...

A scuola a piedi o in bici: il percorso casa-scuola diventa un gioco di sostenibilità e autonomiaLa scuola primaria Mattarelli di Fratta Terme ha partecipato per il terzo anno al progetto regionale \

Argomenti più discussi: Io, libertario tra la gente. Un sindaco guadagni ’solo’ 2.500 euro al mese. Asfaltature: ho un piano; Cuore aperto ai più deboli, ai meno abbienti, a una società più giusta, equa e solidale. Carlin Petrini ci ha lasciati; La grande ippica all’Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimento; Texas, Ken Paxton vince le primarie repubblicane (grazie all'endorsement di Trump): contro di lui accuse di corruzione e immoralità.