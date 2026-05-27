Roma Scamacca e Kolo Muani nel mirino | due attaccanti diversi per la nuova idea offensiva di Gasperini

Roma sta valutando due attaccanti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima Champions League. La società ha individuato due profili differenti e sta accelerando sulle trattative, senza comunicare dettagli specifici sui nomi coinvolti. La scelta mira a supportare il nuovo progetto offensivo del tecnico, che punta a migliorare le prestazioni in campionato e in ambito europeo. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

La Roma accelera sul mercato offensivo e valuta profili differenti per completare il reparto di Gian Piero Gasperini in vista della prossima Champions League. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Gianluca Scamacca e Randal Kolo Muani, due attaccanti con caratteristiche molto diverse ma accomunati dalla capacità di adattarsi a un calcio intenso, verticale e aggressivo. Da una parte c’è il centravanti italiano, considerato da Gasperini il profilo ideale per guidare l’attacco giallorosso. Dall’altra il francese di proprietà del PSG, giocatore più mobile e associativo, seguito dalla Roma secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia. Scamacca resta la priorità: Gasperini lo vuole al centro del progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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