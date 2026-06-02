La portaerei USS Ford è stata equipaggiata con un reattore nucleare, trasformandola in una centrale di energia. Questa modifica permette alla nave di operare senza dover fare scalo per rifornimenti di carburante, garantendo autonomia prolungata in mare. La conversione è stata realizzata per rafforzare le capacità di alimentazione della flotta militare statunitense. La nave mantiene la funzione militare, ma ora utilizza tecnologia nucleare per la produzione di energia.

In amore e in guerra tutto è lecito, come ci ha insegnato lo scrittore inglese John Lily, ed ecco che una portaerei può essere trasformata in una centrale atomica se si stratta di sicurezza nazionale. La USS Gerald Ford, nave della Marina statunitense alimentata da reattori nucleari, potrebbe presto cambiare pelle e tramutarsi in una fonte di approvvigionamento energetico per le infrastrutture militari. Non come un bruco a cui spuntano le ali trasformandosi irreversibilmente in un’elegante farfalla fino alla fine del suo tempo, ma più come una rondine che torna nei mesi caldi per nidificare e non fare mancare il cibo ai suoi piccoli: dalla USS Ford potrebbe essere prelevata energia da trasferire sulla terraferma in occasione delle sue soste in porto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La portaerei USS Ford diventa una centrale nucleare: la strategia Usa per non mancare mai di energia

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La portaerei Uss Gerald R. Ford diretta in Iran ferma a Creta per il rifornimento di carburante

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