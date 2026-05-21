USA-Cuba la portaerei USS Nimitz nei Caraibi | cresce la tensione con L’Avana

Gli Stati Uniti hanno inviato il gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nella regione dei Caraibi, segnando un aumento della presenza militare nella zona. Contestualmente, l’ex presidente ha accusato Raúl Castro di essere coinvolto nell’abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996. La mossa militare e le dichiarazioni pubbliche hanno contribuito a far salire le tensioni tra Washington e L’Avana, senza che siano stati annunciati accordi o negoziati ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione in un clima di crescente confronto.

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Gli Usa schierano il gruppo d’attacco della USS Nimitz nei Caraibi. Intanto Trump incrimina Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei civili nel 1996 Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaereiUSS Nimitz nel Mar dei Caraibi,in un momento di forte tensione diplomatica traUsa e Cuba.Il Southern Command americano ha definito la presenza della portaerei, accompagnata dallaUSS Gridleye dalla nave di supportoUSNS Patuxent,“l’emblema della prontezza operativa” degli Stati Uniti e della loro capacità strategica e militare nella regione. Secondo fonti militari citate dalNew York Times, la missione rappresenta soprattuttouno “show di forza” nei confronti del governo cubano, più che il preludio a un’operazione militare su larga scala. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - USA-Cuba, la portaerei USS Nimitz nei Caraibi: cresce la tensione con L’Avana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EL PORTAAVIONES USS NIMITZ INICIA EJERCICIOS CON LA ARMADA ARGENTINA Sullo stesso argomento Cuba, Usa schierano la portaerei Nimitz nei CaraibiLe forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi, in un contesto di... Cuba, gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei CaraibiIl Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo... Cuba, gli Usa spostano nei Caraibi la portaerei Nimitz. L'ipotesi che stiano valutando un modello Caracas anche per L'Avana L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione Usa contro Cuba dopo l'incriminazione di Raúl Castro Sara G x.com Cuba, Usa schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz ?ma la Russia avverte: Ingerenza palese, forniremo sostegno attivo a L'AvanaPressione sempre più alta degli Stati Uniti su Cuba. L'ultima mossa è lo schieramento della portaerei Nimitz nel mar dei Caraibi con le navi da guerra americane che hanno fatto il loro ingresso propri ... adnkronos.com Usa contro Cuba: dopo l’incriminazione di Raúl Castro, Trump schiera la portaerei Nimitz nei CaraibiGli Stati Uniti inviano la portaerei nucleare Nimitz nei Caraibi nelle ore in cui il dipartimento di Giustizia incrimina Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei civili nel 1996. L’Avana denuncia i ... editorialedomani.it Perché il mondo è così preoccupato per il fatto che la Cina prenda il controllo di Taiwan ma non per gli Stati Uniti che prendono il controllo di Cuba? reddit