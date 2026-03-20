La portaerei “Ford” si sta allontanando dal Golfo Persico per dirigersi a Creta, dove sarà sottoposta a riparazioni a causa di un incendio scoppiato nella lavanderia giovedì scorso. Nel frattempo, l’ARG americana è arrivata nella stessa area, alimentando speculazioni su possibili operazioni di assalto anfibio. La nave statunitense si trova ora nelle acque della regione, in attesa di ulteriori sviluppi.

La portaerei “Ford” sta lasciando la zona di operazioni del Golfo Persico per raggiungere Creta, dove verranno effettuati i lavori di riparazione a seguito dell’incendio scoppiato nella lavanderia della nave giovedì scorso. Secondo quanto riferito, il fuoco è divampato per 30 ore e ha causato il ferimento lieve di due marinai e l’intossicazione per inalazione da fumo di altri 200, lasciandone anche oltre 600 senza letto e costringendoli quindi a dormire sul pavimento e sui tavoli in altre zone della portaerei. Anonimi ufficiali della U.S. Navy, che hanno parlato con Reuters, non hanno specificato per quanto tempo la nave da 13 miliardi di dollari dovrà restare a Creta per le riparazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La portaerei Ford costretta a lasciare il Golfo, e intanto arriva l’ARG USA: indizi di assalto anfibio

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