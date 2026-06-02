La piscina dimenticata del Parco | Non possiamo più perdere tempo

Notizia in breve

Una piscina abbandonata nel Parco rimane chiusa da anni, nonostante le alte temperature di fine maggio abbiano riacceso i ricordi di nuotate e gare estive. La struttura, ormai in stato di degrado, non è accessibile ai cittadini. Le autorità locali non hanno ancora annunciato interventi immediati, mentre i residenti chiedono risposte e interventi urgenti per riqualificare l’area. La mancanza di manutenzione continua a mantenere il sito fuori uso, anche con l’arrivo della stagione calda.