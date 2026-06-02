La piscina dimenticata del Parco | Non possiamo più perdere tempo
Una piscina abbandonata nel Parco rimane chiusa da anni, nonostante le alte temperature di fine maggio abbiano riacceso i ricordi di nuotate e gare estive. La struttura, ormai in stato di degrado, non è accessibile ai cittadini. Le autorità locali non hanno ancora annunciato interventi immediati, mentre i residenti chiedono risposte e interventi urgenti per riqualificare l’area. La mancanza di manutenzione continua a mantenere il sito fuori uso, anche con l’arrivo della stagione calda.
L’estate è arrivata in anticipo. Le temperature di fine maggio hanno già riportato alla mente dei monzesi immagini che sembravano appartenere a un’altra epoca: i tuffi nella storica piscina del Parco, le gare di nuoto, le giornate trascorse all’ombra del verde della Reggia. Oggi, però, di quel luogo simbolo restano cancelli chiusi, strutture degradate e l’inesorabile avanzare di uno stato di fatiscenza. A oltre sei anni dalla chiusura dell’impianto, la Lega di Monza torna a chiedere un intervento rapido per restituire alla città uno dei suoi spazi più amati. Lo fa dopo l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale, lo scorso 13 aprile, della mozione presentata dal consigliere Simone Villa, che ha impegnato l’amministrazione a individuare una soluzione per il recupero della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Saint-Tropez (Sous le soleil) - Deux frères S11EP12
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