Aeroporto Benetton rilancia il piano di sviluppo | Non possiamo perdere tempo

Un rappresentante di una grande azienda di abbigliamento ha dichiarato che il rilancio del piano di sviluppo dell’aeroporto di Roma rappresenta un’opportunità da non perdere. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento presso l’aeroporto di Fiumicino e sottolinea l’importanza di agire rapidamente per sfruttare questa occasione. La comunicazione evidenzia l’interesse di più parti coinvolte nel progetto.

Fiumicino, 14 aprile 2026 – “L’occasione dell’Aeroporto di Roma è un’occasione imperdibile. Lo dico con un interesse specifico ma secondo me è un interesse di tutti non perderla “. Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente del gruppo Mundys, a margine dell’inaugurazione del nuovo molo del T2 dell’Aeroporto di Nizza, parlando dello sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino. “Dobbiamo muoverci in questa direzione, spingeremo più che possiamo”, perché “i premi che ci vengono riconosciuti ci convincono che la strada è giusta. Siamo favorevoli al dialogo, vogliamo ascoltare tutti. Ma i tempi – ha avvertito Benetton – non sono infiniti: il problema non sono i tempi nostri ma quelli dei concorrenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: «Ho il piano migliore di tutti ma non lo dico. C'è tempo fino a martedì alle 20 ma dopo la scadenza possiamo distruggere l'Iran in 4 ore»Le notizie di lunedì 6 aprile sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta.

L’Aeroporto di Fiumicino avrà la quarta pista cara ai Benetton. Ma invaderà la Riserva naturale del litorale romanoL’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” si allargherà con la Pista 4, sconfinando in un’area naturalistica.

Quando Bobby Charlton, 20 anni, si svegliò sull’aeroporto di Monaco, ancora legato al suo posto in aereo, con i detriti tutt’intorno, l’aereo in frantumi e la bufera di neve ancora vorticosa, si voltò e vide un compagno di squadra che giaceva morto. Dennis Violle - facebook.com facebook