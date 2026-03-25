Una pista ciclabile collega ormai quasi tutte le principali aree del quartiere, includendo il Parco Nord Milano, la piscina comunale

In bici dal Parco Nord Milano alla piscina comunale "Paolo Foglia" di via Strada e alla scuola media "Alessandro Manzoni" di via Patellani, passando per il quartiere residenziale "San Carlo": la nuova pista ciclabile sta per diventare una realtà concreta grazie al progetto Pnrr di rigenerazione urbana "Scuola Patellani". Sono in corso, infatti, gli ultimi interventi davanti all’ingresso della elementare "Enrico Romani" di via don Sturzo e nel tratto di via Villa per completare l’intero tracciato ciclabile di quasi un chilometro di lunghezza, in grado di collegare alcuni parchi cittadini, l’oratorio "San Carlo" e i plessi scolastici di questo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In bici al parco, in piscina, a scuola. La pista ciclabile è (quasi) realtà

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