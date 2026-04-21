Negli ultimi anni, i cani e i gatti sono diventati protagonisti di molte case italiane, assumendo un ruolo importante nella quotidianità delle persone. Per catturare i momenti più autentici di questi animali, alcuni professionisti si dedicano alla fotografia pet, affrontando sfide legate alla pazienza e al rispetto nei confronti degli amici a quattro zampe. Questo lavoro richiede attenzione, sensibilità e capacità di adattarsi ai comportamenti degli animali durante gli scatti.

I nostri amici a quattro zampe occupano ormai un posto sempre più centrale nelle famiglie, diventando veri e propri membri a tutti gli effetti. E c’è chi, questo legame speciale, riesce a trasformarlo in arte. In Lunigiana, lo ha fatto Antonia Ferrari, originaria di Albinea, provincia di Reggio Emilia, che ad Agnino nel comune di Fivizzano ha trovato l’amore, ed è considerata la prima pet photographer del territorio. Una fotografa che ha scelto di dedicare il proprio lavoro, la propria sensibilità e la propria creatività a immortalare cani, gatti e animali domestici, senza escludere nessun compagno di vita particolarmente caro (uccelli, pappagalli, cavalli, ecc.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatti d’artista... a quattro zampe: "Io, professione pet photographer. Così imparo pazienza e rispetto"

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Dal profilo Instagram di @vanityfairitalia: "Scatti dal nostro vernissage di apertura di #INSIEME: il mondo del design, della moda, dell’artigianato e dell’intrattenimento insieme per una serata speciale, che inaugura la #MilanoDesignWeek e il progetto di @sab - facebook.com facebook

Alcuni scatti dalla Festa do Cinema Italiano, che ringraziamo. @leg_alessandra @fandangoweb x.com