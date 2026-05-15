Pet economy | il mercato del benessere animale vola a 5,3 miliardi

Il settore del benessere animale in Italia ha raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro, con un aumento consistente negli ultimi anni. La riduzione dell’IVA sui prodotti e servizi per gli animali domestici potrebbe influenzare le spese delle famiglie italiane, anche se ancora non sono stati definiti i dettagli. Tra i proprietari di animali, quelli di gatti tendono a spendere di più rispetto a chi ha cani, con differenze nelle tipologie di acquisti e nel budget dedicato.

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? Punti chiave Quanto inciderà la riduzione dell'IVA sul portafoglio delle famiglie italiane?. Perché i proprietari di gatti spendono più di quelli di cani?. Come stanno cambiando le abitudini d'acquisto tra supermercati e online?. Quali prodotti alimentari stanno guidando la crescita del mercato pet?.? In Breve Il pet food vale 4,2 miliardi di euro, circa l'80% del mercato totale.. L'e-commerce raggiunge 500 milioni di euro, pari all'11,5% del mercato complessivo.. Si propone di ridurre l'IVA sul pet food dal 22% al 10%.. Il 54,5% delle famiglie italiane possiede almeno un animale domestico..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pet economy: il mercato del benessere animale vola a 5,3 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Loneliness Economy: How Isolation Became a Billion Dollar Industry Sullo stesso argomento Pistoia, nuovi spazi verdi e pet therapy: il piano per il benessere animale? Cosa scoprirai Come cambieranno le aree verdi di Pistoia per i proprietari di cani? Chi gestirà il nuovo tavolo di confronto tra cittadini e... Space Economy: l’Italia vola con un fatturato da 4,5 miliardi? Cosa sapere Il fatturato della Space Economy italiana raggiunge 4,5 miliardi di euro nel 2024. Pet economy, cresce spesa per cani e gatti: mercato da 5,3 miliardiOltre metà delle famiglie italiane vive con un animale domestico. Il settore chiede ora il taglio dell’Iva dal 22 al 10 per cento ... repubblica.it Nuovo balzo in avanti della pet economy: ora vale 5,3 miliardi. Urgente ridurre l'iva su cibo e cure veterinarieI consumatori italiani confermano che cani e gatti sono sempre più considerati membri della famiglia e che per loro si punta alle scelte migliori. La richiesta al governo di agevolazioni su fisco e Iv ... corriere.it