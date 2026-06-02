La partita del sangue così Israele ha ucciso anche il calcio di Gaza

In un campo di sfollati di al-Mawasi, un giovane ha sollevato una coppa di latta decorata con nastrini, tra tende improvvisate e polvere. La scena si svolge in un’area dove la popolazione di Gaza vive in condizioni precarie, tra tende di fortuna e spazi ristretti. La partita si svolge tra le tensioni e le difficoltà quotidiane, in un contesto segnato dalla presenza militare e dai bombardamenti.

Nella polvere del campo di sfollamento di al-Mawasi, dove la popolazione di Gaza vive stipata, tra le tende improvvisate, Asaad al-Azzabi ha alzato una coppa di latta con i nastrini, . Nella polvere del campo di sfollamento di al-Mawasi, dove la popolazione di Gaza vive stipata, tra le tende improvvisate, Asaad al-Azzabi ha alzato una coppa di latta con i nastrini, . Nella polvere del campo di sfollamento di al-Mawasi, dove la popolazione di Gaza vive stipata, tra le tende improvvisate, Asaad al-Azzabi ha alzato una coppa di latta con i nastrini, dedicando la vittoria alla moglie e al figlio malato di cancro. Era un calciatore professionista Asaad, si allenava nelle strutture sportive, seguito da preparatori e circondato da altri atleti come lui. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Fabrizio Delprete Brucia, brucia terribilmente, devasta e brucia, brucia e devasta di dolore ardente. No, non per la sconfitta, Jannik, no. Quella è nell’ordine naturale delle cose. Nessuno ne è immune, se non forse gli dei. Nessuno, neanche tu. Brucia, bruci x.com