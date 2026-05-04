Nonostante una tregua sia stata annunciata, le forze israeliane continuano a spostare la linea di confine nella Striscia di Gaza, ampliando il territorio sotto il loro controllo. Secondo fonti ufficiali, ora occupano il 59% della regione, con spostamenti che interessano aree precedentemente sotto il controllo palestinese. Le operazioni militari proseguono, e le forze israeliane avanzano nel territorio senza interruzione.

Israele continua a occupare territori nella Striscia di Gaza. “Le Idf hanno ampliato l’area sotto il loro controllo – ha riferito domenica Galei Zahal, la radio ufficiale delle Israel Defense Forces – e hanno spostato in avanti la Linea Gialla (la linea di demarcazione stabilita durante i negoziati per il cessate il fuoco dell’ottobre 2025 che separa le aree sotto il controllo dell’esercito di Tel Aviv dalle zone in cui è permessa la presenza della popolazione palestinese, ndr ), tanto da controllare già il 59% dell’area (e non il 53% come quando è iniziato il cessate il fuoco)”.”Alti funzionari dello Stato Maggiore stanno spingendo per tornare a combattere a Gaza – ha aggiunto l’emittente -, affermando: ‘Il momento migliore per combattere Hamas è adesso'”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, anche con la tregua Israele sposta sempre più in là la Linea gialla: ora occupa il 59% del territorio

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