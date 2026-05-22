Con la Flotilla gli occhi del mondo tornano su Gaza | Israele punta a liquidare così la questione palestinese

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane ha riacceso l’attenzione internazionale su quanto accade a Gaza. Il sequestro è avvenuto in modo illegale e ha coinvolto persone che partecipavano a una missione di solidarietà. La vicenda ha portato nuovamente al centro del dibattito le azioni del governo israeliano nella regione, in particolare rispetto alle operazioni condotte nella Striscia di Gaza. La vicenda ha attirato l’attenzione di organismi e governi di diversi paesi.

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di Roberto Iannuzzi * Il sequestro illegale e la detenzione violenta degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte di Israele ha riacceso l’attenzione internazionale sulle azioni indiscriminate del governo Netanyahu, in particolare in relazione alla questione di Gaza. Nel drammatico quadro mediorientale contrassegnato dal pericoloso stallo nel Golfo Persico e dalla devastazione israeliana del Libano, l’enclave palestinese, per certi versi la scintilla dell’attuale crisi regionale, era sprofondata nell’ombra. A partire dal 28 febbraio, data di inizio dell’aggressione israelo-americana all’Iran, il governo Netanyahu ha di nuovo stretto la morsa sulla Striscia, incrementando i bombardamenti malgrado il cessate il fuoco nominalmente in vigore dallo scorso ottobre, e riducendo dell’80% l’ingresso degli aiuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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