È stata inaugurata nel parco di via Thomas Edison, nei giardini di Borgano, la decima panchina rossa nella provincia. La panchina, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, è stata posizionata nel parco della frazione di Lamporecchio. L’installazione si inserisce in un’iniziativa di tutela e consapevolezza, senza ulteriori dettagli sugli eventi o le modalità dell’inaugurazione.

È stata inaugurata nel parco di via Thomas Edison, nei giardini della frazione di Borgano a Lamporecchio, la panchina Rossa, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’installazione, concretizzata grazie alla donazione del Coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia. Il vicesindaco Luca Artino ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il significato della panchina rossa, la decima installata nel territorio provinciale: "Il valore di ogni donna è inestimabile, nessuna di loro può essere considerata un numero. Nessuna forma di violenza può essere accettata e l’installazione di questa panchina deve ricordarci questo, ogni giorno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La panchina rossa nel parco di Borgano. È la decima in provincia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vandali al parco, danneggiata la panchina rossaUn atto vandalico si è verificato a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama, dove è stata danneggiata la panchina rossa di via Scirola.

Federica Mangiapelo, restaurata la panchina rossa vandalizzata: domani tornerà nel Giardino a lei dedicatoDomani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo sarà riposizionata nel Giardino di Anguillara Sabazia.

Cosenza, ennesimo danneggiamento alla panchina rossa dedicata a Maria Rosaria SessaCOSENZA Esprimo la più ferma e indignata condanna per il vile atto di vandalismo compiuto ai danni della Panchina rossa dedicata a Maria Rosaria Sessa, primo simbolo cittadino contro la violenza sull ... corrieredellacalabria.it

Federica Mangiapelo, restaurata la panchina rossa vandalizzata: domani tornerà nel Giardino a lei dedicatoDomani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo verrà riposizionata nel Giardino dedicato alla 16enne ad Anguillara Sabazia. È stata vandalizzata un mese fa. La panchina rossa dedicata a ... fanpage.it