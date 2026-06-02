La panchina rossa nel parco di Borgano È la decima in provincia

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata nel parco di via Thomas Edison, nei giardini di Borgano, la decima panchina rossa nella provincia. La panchina, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, è stata posizionata nel parco della frazione di Lamporecchio. L’installazione si inserisce in un’iniziativa di tutela e consapevolezza, senza ulteriori dettagli sugli eventi o le modalità dell’inaugurazione.

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È stata inaugurata nel parco di via Thomas Edison, nei giardini della frazione di Borgano a Lamporecchio, la panchina Rossa, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’installazione, concretizzata grazie alla donazione del Coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia. Il vicesindaco Luca Artino ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il significato della panchina rossa, la decima installata nel territorio provinciale: "Il valore di ogni donna è inestimabile, nessuna di loro può essere considerata un numero. Nessuna forma di violenza può essere accettata e l’installazione di questa panchina deve ricordarci questo, ogni giorno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La panchina rossa nel parco di Borgano. È la decima in provincia
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