Federica Mangiapelo restaurata la panchina rossa vandalizzata | domani tornerà nel Giardino a lei dedicato

Domani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo sarà riposizionata nel Giardino di Anguillara Sabazia. La panchina era stata vandalizzata e successivamente restaurata. La struttura torna così nel luogo a lei dedicato, in cui rimarrà visibile a chi la ricorda. L’evento segna il ritorno della panchina nel parco della cittadina.

Domani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo verrà riposizionata nel Giardino dedicato alla 16enne ad Anguillara Sabazia. È stata vandalizzata un mese fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giardino dei donatori: inaugurata una panchina rossa e piantato un nuovo alberoAl progetto si affianca anche il percorso sensoriale dedicato al centro di Riabilitazione San Giorgio, in un contesto che unisce cura, riabilitazione... Avis e Conad, battaglia per le donne. Un nuovo albero e la panchina rossa: "Regalo al Giardino dei Donatori"Ancora una volta Avis comunale e provinciale si rendono protagoniste di un evento importante per la cittadinanza, proprio in occasione della festa... Contenuti utili per approfondire Federica Mangiapelo Discussioni sull' argomento Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni dal fidanzato, perché lui può uscire dal carcere: cosa deve fare per non tornare in cella; Il fidanzato di Federica Mangiapelo torna in libertà: Spero di lavorare. Federica Mangiapelo, restaurata la panchina rossa vandalizzata: domani tornerà nel Giardino a lei dedicatoDomani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo verrà riposizionata nel Giardino dedicato alla 16enne ad Anguillara Sabazia ... fanpage.it Libero l’assassino di Federica Mangiapelo. Parla lo zioIntervista a Massimo Mangiapelo, lo zio della ragazza uccisa nel 2012 sulle sponde del lago di Bracciano. Sulla scarcerazione di Marco Di Muro: «Ce l’aspettavamo, ma non credevamo così presto» ... ciociariaoggi.it Il Centro Antiviolenza Federica Mangiapelo resta attivo nei giorni di chiusura per le consultazioni referendarie attraverso il telefono cellulare con reperibilità h24. Le operatrici restano a disposizione delle donne che ne abbiano necessità per supportare ogni lo facebook Tra pochi mesi sarà libero Marco Di Muro, condannato a 14 anni per l'omicidio di Federica Mangiapelo di Gabriele Manzo x.com