Federica Mangiapelo restaurata la panchina rossa vandalizzata | domani tornerà nel Giardino a lei dedicato

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo sarà riposizionata nel Giardino di Anguillara Sabazia. La panchina era stata vandalizzata e successivamente restaurata. La struttura torna così nel luogo a lei dedicato, in cui rimarrà visibile a chi la ricorda. L’evento segna il ritorno della panchina nel parco della cittadina.

Domani la panchina rossa dedicata a Federica Mangiapelo verrà riposizionata nel Giardino dedicato alla 16enne ad Anguillara Sabazia. È stata vandalizzata un mese fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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