Un atto vandalico si è verificato a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama, dove è stata danneggiata la panchina rossa di via Scirola. La panchina, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata trovata danneggiata senza ulteriori dettagli su eventuali responsabili o motivazioni. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili dell’episodio.

Atto vandalico a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama, dove è stata danneggiata la panchina rossa di via Scirola, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Non si tratta solo di un gesto di inciviltà, ma di uno sfregio a un messaggio forte e universale, rappresentato dalle installazioni ideate dall’artista Karim Cherif. Un gesto compiuto con ogni probabilità durante la notte, nell’anonimato, che ha suscitato indignazione tra i cittadini, i primi a segnalare il danneggiamento. "Non è solo vandalismo – sottolineano in molti – ma un’offesa alla comunità e, prima di tutto, alle donne a cui queste iniziative sono dedicate". L’episodio riaccende i riflettori su un problema più ampio che da tempo interessa il territorio di Castel di Lama, Colli e Spinetoli: atti vandalici sempre più frequenti, spesso attribuiti a gruppi di giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali al parco, danneggiata la panchina rossa

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