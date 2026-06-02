La nuova Via Crucis dell' artista Ferragina nella chiesa di San Rocco a Sambuceto FOTO
Una nuova Via Crucis realizzata dall'artista Massimiliano Ferragina è stata collocata nella chiesa di San Rocco a Sambuceto. La composizione comprende 14 stazioni e è stata progettata dall'architetto Mario Botta. La cerimonia di consacrazione si è svolta il 15 giugno 2024, con la presenza di monsignor Bruno Forte. La Via Crucis è stata installata all’interno della chiesa e fotografata durante l’evento.
Nuova Via Crucis dell'artista Massimiliano Ferragina, composta da 14 stazioni, nella chiesa di San Rocco, a Sambuceto di San Giovanni Teatino, progettata dall'architetto Mario Botta e consacrata da monsignor Bruno Forte il 15 giugno 2024. Le quattordici stazioni sono state create dal pittore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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