Nella catttedrale di San Cetteo l' ultimo saluto a Luigi Santarelli il 15enne morto a Sambuceto mentre si allenava

Nella cattedrale di San Cetteo si è tenuto l'ultimo saluto a Luigi Santarelli, il ragazzo di 15 anni deceduto a Sambuceto l’8 aprile. Durante l’evento, sono stati ricordati i momenti della vita del giovane. Sul caso sono in corso approfondimenti, inclusi accertamenti genetici, per chiarire le cause del decesso avvenuto durante un allenamento di tennis in una struttura sportiva. La famiglia e amici hanno partecipato alla cerimonia funebre.

Saranno necessari ulteriori accertamenti, anche di tipo genetico, per stabilire le cause della morte di Luigi Santarelli, il ragazzo di Francavilla al Mare morto a 15 anni lo scorso 8 aprile, dopo essere andato in arresto cardiaco mentre si stava allenando a tennis in una struttura sportiva di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: L’ultimo saluto a Francesco, domani a Trivigliano i funerali del 15enne morto in bici Chuck Norris, l’ultimo post sui social mentre si allenavaChuck Norris, il leggendario campione di arti marziali e star dei film d’azione, è scomparso giovedì all’età di 86 anni. ’ ’ Sabato aprile ore :-: Dalla Cattedrale di San Cetteo alla mostra del Guercino: approfondimento multimediale. Questa proposta valorizza il legame tra la sede storica dell'opera e la narrazione - facebook.com facebook