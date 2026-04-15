A Matera l’opera d’arte intitolata Life(s) of Webs, arachnophobias, arachnophilias, and other stories, realizzata dall’artista Tomás Saraceno, è stata collocata all’interno della Chiesa del Cristo Flagellato, situata nell’ex ospedale San Rocco. La struttura religiosa accoglie ora questa installazione, che fa parte di un progetto artistico di Saraceno e che trova così una nuova sede nella città.

L’opera d’arte Life(s) of Webs, arachnophobias, arachnophilias, and other stories, concepita da Tomás Saraceno, trova una nuova collocazione presso la Chiesa del Cristo Flagellato situata nell’ex ospedale San Rocco a Matera. La decisione di spostare il manufatto nasce da un accordo strategico tra i Musei nazionali di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019, segnando un passaggio significativo per la gestione dei beni culturali locali dopo la restituzione della Chiesa del Carmine all’Arcidiocesi di Matera-Irsina. La nuova dimora di un confessionale laico tra storia e natura. Il trasferimento dell’installazione di Saraceno non è un semplice cambio di indirizzo, ma una scelta progettuale volta a integrare l’opera in un percorso museale stabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, la ragnatela di Saraceno trova casa nella Chiesa del San Rocco

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